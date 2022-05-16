Готовы обеспечить безопасность границ в зоне ответственности ОДКБ: совместное заявление лидеров ОДКБ

Члены Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности приняли совместное заявление. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Организации, в заявлении говорится:

“Мы, члены Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в связи с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летием учреждения на его основе нашей Организации заявляем, что сделанный нами выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира и безопасности на евразийском пространстве выдержал испытание временем.

Договор, заключенный в 1992 году, выполняет свою главную задачу по обеспечению безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем государств. Предпринятые нами усилия по укреплению Организации и ее адаптации к современной геополитической ситуации позволили активизировать военно-политическое взаимодействие и сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам.

ОДКБ, созданная в 2002 году, подняла сотрудничество государств – членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз, превратилась в важный фактор мира

и стабильности на евроазиатском пространстве.

Продолжается совершенствование структуры Организации, расширяется спектр ее деятельности по всем основным направлениям, включая внешнеполитическую координацию, военное и военно-экономическое сотрудничество, кризисное реагирование, миротворчество, парламентское измерение, борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, обеспечение информационной и биологической безопасности, противодействие организованной транснациональной преступности, в том числе незаконному производству и обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, незаконному обороту оружия, легализации (отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, нелегальной миграции.

Располагая соответствующим потенциалом для обеспечения безопасности и стабильности государств – членов, Организация твердо исходит из безальтернативности решения существующих международных проблем политико-дипломатическими средствами и уделяет приоритетное внимание выработке скоординированных подходов к проблематике оздоровления международной обстановки, противодействия вызовам и угрозам, с которыми приходится сталкиваться государствам – членам ОДКБ.

Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств – членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность Организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций.

Удовлетворены нашим расширяющимся взаимодействием на международной арене и уровнем внешнеполитической координации по основным пунктам глобальной и региональной повесток дня. Готовы к углублению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций, другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами.

За период, прошедший с момента подписания Договора, международные отношения в условиях разобщенности мирового сообщества все чаще характеризуются обострением напряженности.

Вызывает озабоченность ситуация в Афганистане и на других внешних границах государств – членов ОДКБ. В связи с этим выражаем готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

Серьезно обеспокоены тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов, использованием силы или угрозой применения силы для решения конфликтов в нарушение Устава ООН.

Озабочены селективным применением общепризнанных норм и принципов международного права, игнорированием международно признанных переговорных форматов, нежеланием считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив Совета Безопасности ООН, проявлениями двойных стандартов, ненависти и нетерпимости.

Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора.

Решительно осуждаем любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Совместными усилиями будем продолжать противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии. Чтим память предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, осуждаем проявления «войны» с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников. Выражаем серьезную озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом. Подчеркиваем, что факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза.

Пройденный нами путь, в результате которого Организация Договора

о коллективной безопасности приобрела новое качество, стала авторитетной структурой международной и региональной безопасности, позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Выступая с настоящим Заявлением в связи с 30-летием Договора

о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ, подтверждаем, что Организация будет последовательно обеспечивать безопасность, суверенитет и территориальную целостность ее государств – членов, работать над укреплением глобальной и региональной безопасности, справедливым урегулированием международных проблем на основе общепризнанных норм и принципов международного права”.