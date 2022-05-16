МИД Румынии заявил о необходимости шестого пакета санкций против России

Румыния полностью поддерживает введение шестого пакета санкций против России и надеется убедить Венгрию поддержать эту инициативу, заявил журналистам румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску, прибывший в Брюссель, где проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не можем избежать обсуждения шестого пакета санкций. Румыния поддерживает пакет и решения, которые были предложены и обсуждены до сих пор. Мы надеемся, что будет достигнуто решение, которое объединит все государства-члены в поддержку принятия этого пакета", - заявил Ауреску.

Он отметил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, в том числе и с Венгрией.