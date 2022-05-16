К сожалению, ОДКБ не отреагировала так, как мы ожидали:Пашинян о вторжении Азербайджана на суверенную территорию Армении

В ходе встречи лидеров государств-членов ОДКБ премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поднял вопросы, связанные с сотрудничеством государств-членов ОДКБ и оперативным реагированием в кризисных ситуациях. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении прежде всего поблагодарил президента России Владимира Путина за организацию саммита, посвященного 30-летию образования ОДКБ, и за теплый прием.

«Конечно, наша юбилейная встреча — это очень хорошая возможность подвести некоторые итоги и обсудить перспективы дальнейшего развития нашей организации. Президент Беларуси Александр Лукашенко поднял ряд важных вопросов по поводу взаимодействия между государствами-членами ОДКБ. Президент Беларуси коснулся, можно сказать, достаточно проблематичных вопросов.

В целом можно сказать, что в истории ОДКБ очень много позитивна, потому что ОДКБ была, есть и будет важнейшим фактором обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Но, как видим, на сегодняшнем юбилейном саммите мы обсуждаем не только юбилейные вопросы, потому что ситуация в зоне ответственности ОДКБ достаточно напряженная», — сказал он.

Пашинян коснулся вопроса голосования государств-членов ОДКБ, отметив, что зачастую эти голосования не синхронны.

«Отмечу, что это не новая проблема, она сопровождает нас давно. Армения неоднократно поднимала этот вопрос. Мы много раз обсуждали этот вопрос. Очевидно, что этот вопрос требует дальнейшего обсуждения», - сказал он.

Что касается механизмов сотрудничества и оперативного реагирования, то премьер-министр считает это очень важным вопросом для Армении.

«Как вы знаете, в прошлом году, как раз в эти дни, азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении. Армения обратилась в ОДКБ, чтобы задействовать механизмы, которые предназначены "Положение о порядке реагирования на кризисные ситуации Организации Договора о коллективной безопасности" от 10 декабря 2010 года. К сожалению, нельзя сказать, что организация отреагировала так, как ожидала Республика Армения. Мы долгое время поднимали вопрос о продаже оружия со стороны государств-член ОДКБ недружественной для Армении стране. В итоге, это оружие было использовано против Армении, против армянского народа, и это тоже проблема.

Честно говоря, реакция государств-членов ОДКБ во время 44-дневной войны 2020 году, после войны не очень обрадовала Республику Армения и армянский народ, но хочу подчеркнуть важную роль Российской Федерации и президента РФ Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе. Хочу еще раз подтвердить, что Армения продолжает придерживаться трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Я думаю, действительно хорошо делать выводы, но Армения, как член-основатель организации, привержена дальнейшему развитию организации, и организация считает это ключевым фактором обеспечения безопасности евразийского региона и стабильности для Армении. Мы настроены позитивно, чтобы полностью поддержать организацию и ее дальнейшее развитие», - заключил Пашинян.