Гнел Саносян и министр дорог и градостроительства Ирана обсудили вопросы грузоперевозок

Министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян в рамках рабочего визита в Исламскую Республику Иран 16 мая встретился с министром дорог и градостроительства Ирана Ростамом Касеми.

Как передает «Арменпресс», в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении, сообщили, что после приватной встречи состоялась встреча в расширенном составе.

Были обсуждены вопросы общего характера, касающиеся обмена информацией, возможностей иранских компаний для работы в Армении.

Были обсуждены также вопросы, связанные с грузоперевозками. Были зафиксированы двусторонние проблемы. Была достигнута договоренность об устранении препятствий для увеличения товарооборота между двумя странами.

Министр подчеркнул, что Армения в этом направлении ведет активную работу.

«В этом контексте мы придаем большое значение строящимся в Сюнике дорогам, особенно на северо-юге Сюника, которые в ближайшее время станут более удобными для иранских грузовиков, сократится расстояние. В ближайшее время, когда работы будут завершены, экономически выгоднее будет ездить по этим дорогам», - сказал Гнел Саносян.

После встречи министры ответили на вопросы журналистов.