США намерены ратифицировать вступление Финляндии в НАТО до осени, заявил конгрессмен Митч Макконнелл на совместном брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки, передает Арменпресс.

"Мы намерены стать первой страной, ратифицировавшей этот документ (заявку Финляндии в НАТО). Конечно, может случиться так, что одна из стран НАТО опередит нас в этом вопросе… Мы намерены сделать это как можно скорее и желательно до перерыва, который наступит осенью", - отметил Макконнелл, трансляцию брифинга вели финские СМИ.

По его словам, "существует сильная двухпартийная поддержка" вступления Финляндии в НАТО. Он также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс его "всячески укрепляют".

По разным оценкам, процесс ратификации заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО может занять до года.

В воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, при этом отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс. По данным СМИ, правительство Швеции уже подготовило письмо-заявку в НАТО, его планируется отправить одновременно с Финляндией.