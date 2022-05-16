ЕС и Армения обсудят перспективы начала диалога по либерализации виз

4-е заседание Совета Партнерства ЕС-Армения состоится 18 мая в Брюсселе.

«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сайт Совета ЕС.

В ходе заседания будут обсуждены двусторонние отношения и политические вопросы.

Представители стран-членов ЕС и Армения обменяются мнениями о ходе реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также об экономическом и инвестиционном плане.

Будут обсуждены вопросы, связанные с политическим диалогом, демократией, верховенством закона и правами человека и торгово-экономическим сотрудничеством.

Участники обсудят также региональные вопросы: Россия-Украина, Турция-Иран, также вопрос Нагорного Карабаха.