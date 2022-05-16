ЕС и Армения обсудят перспективы начала диалога по либерализации виз
15:42, 16 Май, 2022
4-е заседание Совета Партнерства ЕС-Армения состоится 18 мая в Брюсселе.
«Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на сайт Совета ЕС.
В ходе заседания будут обсуждены двусторонние отношения и политические вопросы.
Представители стран-членов ЕС и Армения обменяются мнениями о ходе реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также об экономическом и инвестиционном плане.
Будут обсуждены вопросы, связанные с политическим диалогом, демократией, верховенством закона и правами человека и торгово-экономическим сотрудничеством.
Участники обсудят также региональные вопросы: Россия-Украина, Турция-Иран, также вопрос Нагорного Карабаха.
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