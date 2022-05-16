Спустя 80 лет: в честь годовщины Победы в Ереване вновь прозвучала Ленинградская симфония

В Ереване по инициативе Московского культурно-делового центра (ММКЦ) «Дом Москвы» в Концертном зале имени А. Хачатряна Национальный филармонический оркестр Армении во главе с художественным руководителем и главным дирижером Эдуардом Топчяном исполнил 7-ю симфонию Дмитрия Шостаковича. Как сообщили «Арменпресс» в Доме Москвы, концерт, посвященный 77-й годовщине Великой Отечественной Победы, прошел при содействии правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественников и Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

На концерте присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, представители аккредитованных в Армении дипломатических миссий, ветераны Великой Отечественной войны, деятели науки и культуры.

7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича посвящена победе. Свое знаменитое произведение Шостакович писал в Куйбышеве, где находился в эвакуации, она впервые была исполнена в тяжелые дни войны в 1942 году в Большом зале городской филармонии Куйбышева.

Идея исполнить ее в Ереване родилась в прошлом году, когда Дом Москвы отмечал 76-летие Победы.

«В прошлом году на инициированном нами праздничном концерте, в рамках которого прозвучали произведения, написанные во время войны. Среди них была и Седьмая симфония, поразившая и тронувшая меня до глубины души. И когда мы обсуждали с художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра Эдуардом Топчяном предстоящее совместное мероприятие в честь 77-й годовщины Победы, он тоже предложил исполнить Ленинградскую симфонию», - рассказал генеральный директор МКДЦ «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян. Победа в Отечественной войне была достижением всего советского народа. «Все знают и помнят о подвиге армянского народа, давшего более 600 000 участников войны и более 100 героев Советского союза. Мы не можем забыть героев, которые погибли за то, чтобы сегодня мы продолжали жить и созидать», - отметил он.

Шостакович говорил, что он написал симфонию быстрее, чем предыдущие сочинения. Композитор начал работать в первый день войны, еще находясь в Ленинграде, а 5 марта 1942 года в Куйбышеве состоялась премьера симфонии, положившая начало ее победному маршу. В том же году усилиями дирижера Ереванского оперного театра Микаела Тавризяна симфония была исполнена в Ереване. Ее исполнение стало настоящим событием в общественной и культурной жизни города. Спустя 80 лет легендарное произведение вновь прозвучало в Ереване.

«День Победы - великий праздник для всех нас. Мой дед Эдуард Топчян тоже участник Отечественной войны, мы не могли обойти стороной это событие. Когда мы обсуждали совместный концерт, я предложил исполнить эту симфонию. Оно лучше всего отражает символику и значимость этого дня», - сказал Эдуард Топчян, подчеркнув, что произведение будет включено в их репертуар.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин, делясь впечатлениями, сказал, что 7-я симфония полностью отражает ту мощь, тот дух, которые проявили наши деды и прадеды в годы войны, совершая бессмертные подвиги, освобождая мир от фашистской чумы. Такие поступки вдохновляют нас на новые победы.

Культурно-деловой центр «Дом Москвы» в Ереване с 6 по 15 мая масштабной программой отметил 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.