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Главы стран ОДКБ обсудят вопросы расширения военного сотрудничества и биологической безопасности

Главы стран ОДКБ обсудят вопросы расширения военного сотрудничества и биологической безопасности

Главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в ходе предстоящего в Москве юбилейного саммита обсудят вопросы, связанные с расширением военного сотрудничества и биологической безопасностью. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает ТАСС, со ссылкой на информацию из Кремля.

«Намечено обсуждение вопросов, связанных с расширением военного сотрудничества, с эффективным противостоянием существующим и новым вызовам и угрозам, в том числе и с территории Афганистана. Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с биологической безопасностью», - говорится в информации из Кремля.


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