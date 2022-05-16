Главы стран ОДКБ обсудят вопросы расширения военного сотрудничества и биологической безопасности

Главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в ходе предстоящего в Москве юбилейного саммита обсудят вопросы, связанные с расширением военного сотрудничества и биологической безопасностью. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает ТАСС, со ссылкой на информацию из Кремля.

«Намечено обсуждение вопросов, связанных с расширением военного сотрудничества, с эффективным противостоянием существующим и новым вызовам и угрозам, в том числе и с территории Афганистана. Особое внимание будет уделено вопросам, связанным с биологической безопасностью», - говорится в информации из Кремля.