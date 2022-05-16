У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировали сейсмологи в понедельник у Курил, как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Подземные толчки магнитудой 5,8 зарегистрированы в понедельник в 16.25 (08.25 мск) в Тихом океане. Эпицентр располагался в 40 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг находился на глубине 75 километров", - рассказал собеседник.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС России, ощущаемость сейсмособытия составила до пяти баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.

Оперативные группы администрации Северо-Курильского района и местного пожарно-спасательного гарнизона осматривают здания на предмет возможных повреждений.