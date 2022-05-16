В Армении за прошедшую неделю зарегистрировано 17 случаев заболевания COVID-19

В Армении по состоянию на 11:00 16 мая, с 11 по 16 мая, подтверждено 17 случаев заболевания COVID-19, 21 заболевших вылечились, проведено 8 934 тестов. Летальных исходов в результате COVID-19 не зарегистрировано. «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Всего проведено 3 078 174 тестирований, подтверждено 422 917 случаев заболевания COVID-19, 412 071 заболевших вылечились, зарегистрировано 8 623 летальных исхода.