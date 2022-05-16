В связи с потоком зарубежных посетителей за первые 4 месяца года в Армении увеличился экспорт услуг.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, представляя годовой отчет о деятельности Центрального банка, сказал заместитель председателя Центрального банка Армении Ованнес Хачатрян.

Касаясь реального экспорта услуг, Хачатрян сказал: «У нас очень прямой экспорт услуг, когда нерезидент потребляет услуги в нашей ИТ, или в любой другой сфере. За первые четыре месяца есть реальный рост экспорта услуг».

По словам Хачатряна, согласно статистике, в марте зафиксирован очень небольшой рост экспорта, и очень большой рост импорта, одной из причин этого является то, что есть экспорт, который не регистрируется. «Эти люди находятся в Армении, должно пройти какое-то время, Статистический комитет должен обновить свои оценки. Мы это делаем, но в краткосрочной перспективе невозможно проследить, например, что купил приезжий», - сказал он.