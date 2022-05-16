Россия и Иран могут учредить завод нефтегазового оборудования
12:16, 16 Май, 2022
Компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы и в дальнейшем экспортировать продукцию, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт", - сказал посол.
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