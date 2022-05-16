Время в Ереване: 11:07:36,   16 Май

Боррель: главы МИД ЕС не смогут согласовать 16 мая нефтяное эмбарго в отношении России

Боррель: главы МИД ЕС не смогут согласовать 16 мая нефтяное эмбарго в отношении России

Главы МИД стран Евросоюза не смогут разблокировать в понедельник вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Как передает Арменпресс, об этом заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы, конечно, будем обсуждать это (нефтяное эмбарго - прим. ТАСС), и мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что главы МИД смогут преодолеть вето Венгрии на запрет импорта нефти из РФ.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]