Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем
Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
"На Тихоокеанском флоте проведены плановые учебно-тренировочные полёты с целью слаживания экипажей дальних противолодочных самолётов Ту-142 и отработкой ими противолодочных задач над Охотским морем", - сказали в пресс-службе.
Как уточнили на ТОФ, экипажи двух самолётов Ту-142 выполнили поиск подлодок.
Кроме того, экипажи Ту-142 отточили навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
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