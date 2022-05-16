Самолеты Ту-142 ТОФ провели учения над Охотским морем

Противолодочные самолеты РФ Ту-142 выполнили полеты над Охотским морем, как передает Арменпресс, об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На Тихоокеанском фло­те проведены плановые учебно-тренировочн­ые полёты с целью сл­аживания экипажей да­льних противолодочных самолётов Ту-142 и отработкой ими прот­иволодочных задач над Охотским морем", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили на ТОФ, экипажи двух самолётов Ту-142 выполнили поиск подлодок.

Кроме того, экипажи Ту-142 отточили навы­ки прохождения задан­ного курса над безор­иентирной местностью и слаженность действий лётчиков при пил­отировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.