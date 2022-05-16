Генпрокурор Армении выехал с рабочим визитом в Египет

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян посетит с четырехдневным рабочим визитом Арабскую Республику Египет. Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью прокуратуры РА сообщает, что в рамках визита запланированы встречи, в частности, с генеральным прокурором Арабской Республики Египет и с руководителем Службы административного контроля.

По результатам встречи генеральных прокуроров РА и АРЕ предусматривается подписание Меморандума о взаимопонимании между Генеральными прокуратурами РА и Египта.

В повестке визита придание нового импульса отношениям между Арменией и Египтом в правовой сфере, основанным на подписанных 15 апреля в Каире Соглашениях о взаимной правовой помощи между двумя странами и передаче уголовных дел, в этом же контексте и стимулирование сотрудничества между прокурорскими структурами.

Артур Давтян приглашение от Генерального прокурора АРЕ посетить Каир получил в декабре 2021 году на 9-й сессии Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации (UNCAC), проходящей в Шарм-эль-Шейхе.