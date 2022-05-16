Торговля Армении с Россией, по всей вероятности, сократится: вице-президент ЦБ

Вследствие российско-украинского конфликта торговля Армении с Россией, вероятно, сократится. Торговля с Украиной близка к нулю, но эти объемы будут восполняться.

Как передает «Арменпресс», об этом на представлении годового отчета о деятельности Центрального банка на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, заявил заместитель председателя Центрального банка Ованнес Хачатрян, касаясь влияния экономики России на экономику РА.

«Наша торговля с Россией оценивается в 2,5 миллиарда долларов, из них 800 миллионов долларов - экспорт и 1,7 миллиарда долларов - импорт. Данных, при динамичном развитии событий последних 1,5 месяцев, пока недостаточно для далеко идущих прогнозов, но, по всей вероятности, торговля сократится», - отметил Ованнес Хачатрян.

Однако ЦБ еще не дал окончательной оценки изменения чистой торговли с точки зрения платежного баланса, потоков капитала и торгового баланса.

Армения с Украиной имеет небольшой товарооборот - на сумму 160 миллионов долларов, из которых 120 миллионов долларов - это импорт. «Если это не нуль, то близко к нулю», - сказал он, добавив, что объем импорта и экспорта, конечно, будет дополняться каким-то другим образом.

Что касается прогнозов российской экономики, то зампред ЦБ сказал: «Естественно, прогнозы по российской экономике в нашей стране негативные, мы прогнозируем на уровне 8%. Однако мы сделали этот прогноз при очень непонятных событиях, на данный момент говорится о 10-15%, говорится о 6-7%, очень разные прогнозы».

В России двузначная инфляция, около 15 процентов, что является результатом большой неопределенности и девальвации рубля. Курс рубля будет зависеть от стабилизации ситуации.