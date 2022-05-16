Reuters: в Ливане оппозиционная христианская партия завоевала 20 мест в парламенте

Праворадикальная христианская партия "Ливанские силы" (ЛС), выступающая во главе оппозиции, завоевала 20 мест в Палате депутатов по итогам парламентских выборов в Ливане. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник агентству Reuters ее официальный представитель Антуанет Джааджаа.

"Наши кандидаты набрали 20 голосов, и теперь мы попытаемся создать вместе с союзниками из других общин сильный парламентский блок", - сказала она.

Партию ЛС возглавляет Самир Джааджаа, бывший командир христианских вооруженных формирований в период гражданской войны 1975-1990 годов. Сам он не баллотировался в парламент, но может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в августе президентских выборах.

Лидер ЛС в ходе предвыборной кампании выдвинул лозунг освобождения Ливана от доминирования проиранских сил во главе с шиитской партией "Хезболлах". "Наша битва состоит в отстаивании идентичности в условиях, когда государственные институты захвачены, а действие конституции парализовано", - заявил он.

16 голосов по христианским округам завоевало Свободное патриотическое движение (СПД), поддерживающее президента Ливана Мишеля Ауна. На прошлых выборах у СПД было 18 мест в Палате депутатов, но вместе с шиитскими партиями "Амаль" и "Хезболлах" ее лидеру Джебрану Басилю удалось создать парламентскую коалицию из 68 депутатов.

В воскресенье лидер СПД заявил, что сторонники Ауна снова будут иметь крупный блок в парламенте. По словам христианского политика, СПД "противостояло не оппозиционной партии ЛС, а целенаправленной кампании, которую вели против нее США и Израиль". "Они [США] устроили экономическую блокаду и ввели санкции, а перед выборами использовали средства от региональных держав для скупки голосов избирателей", - сказал Басиль.