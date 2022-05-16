Медперсонал «Ромы» постарается ускорить процесс выздоровления Генриха Мхитаряна

Медицинский персонал итальянской «Ромы» постарается ускорить процесс выздоровления полузащитника Генриха Мхитаряна.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ, подчеркивая, что если продолжится период травм футболистов, то медперсонал «Ромы» попытается ускорить процесс выздоровления Генриха Мхитаряна для участия в финальном матче Лиги конференций, который должен состояться 25 мая.

Армянский полузащитник пропустил уже 4 матча.

Финал Лиги футбольных конференций УЕФА состоится 25 мая в столице Албании, Тиране