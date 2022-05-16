Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией

Тегеран намерен увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой, несмотря на антироссийские санкции, стороны работают над устранением барьеров, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

"Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени", - сказал дипломат.

По его словам, для этого увеличения необходимо устранить имеющиеся препятствия в инфраструктуре экономических отношений двух стран.

"В настоящее время мы ведем серьезную работу с различными российскими государственными организациями. Иран и Россия имеют между собой единое понимание в этом вопросе", - добавил Джалали.

Он подчеркнул, что значительная часть экономического потенциала Ирана в настоящее время "обращена лицом к России".