Время в Ереване: 11:07:36,   16 Май

Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией

Иран намерен увеличить объемы торговли с Россией

Тегеран намерен увеличить объемы торговли и инвестиций с Москвой, несмотря на антироссийские санкции, стороны работают над устранением барьеров, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

"Мы будем прилагать усилия с тем, чтобы торговля и инвестиции двух стран не только не сокращались в новых условиях, но и увеличились в значительной степени", - сказал дипломат.

По его словам, для этого увеличения необходимо устранить имеющиеся препятствия в инфраструктуре экономических отношений двух стран.

"В настоящее время мы ведем серьезную работу с различными российскими государственными организациями. Иран и Россия имеют между собой единое понимание в этом вопросе", - добавил Джалали.

Он подчеркнул, что значительная часть экономического потенциала Ирана в настоящее время "обращена лицом к России".

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]