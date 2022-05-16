В связи с приезжими в Армении наблюдается рост спроса и инфляционное давление: вице-президент ЦБ

В последнее время поток иностранных посетителей в Армению способствовал увеличению спроса. Однако, международные потоки, также с точки зрения роста спроса, оказали инфляционное влияние, был отмечен рост драма.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на презентации годового отчета о деятельности Центрального банка на заседании постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил заместитель председателя Центрального банка Ованнес Хачатрян.

Касаясь прогнозов на 2022 год, он сказал: «На начало года мы прогнозируем инфляцию в 6,5%, экономический рост в 1,5%. Новых прогнозов у ЦБ пока нет, последними являются мартовские прогнозы.

Главная причина, которая носит инфляционный характер и в какой-то мере способствует экономическому росту, - это внешняя среда. У нас есть значительный рост внешнего спроса. Иностранные посетители создали спрос и усилили инфляционное давление. Инфляционное давление усилилось из-за растущей неопределенности, из-за значительного резкого роста риска и роста мировых цен, произошедшего из-за резкого нарушения международных цепочек добавленной стоимости», - сказал Хачатрян.

По его словам, с одной стороны, международные потоки оказали инфляционное воздействие с точки зрения роста спроса, но с другой стороны, в последние два месяца в Армении наблюдается небольшой рост драма. В прогнозах ЦБ по-прежнему сохраняется неопределенность, зависит от того, насколько продолжительным будет влияние спроса на приток капитала от нерезидентов.

Касаясь мировых цен, Хачатрян сказал, что меньше сомнений насчет того что цены на продукты питания и энергоносители будут на высоком уровне. Последний прогноз ЦБ был сделан в период геополитической напряженности.