Премьер-министр Армении прибыл с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 16 мая прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Никол Пашинян в Москве, в Кремле, примет участие во встрече лидеров государств-членов ОДКБ.