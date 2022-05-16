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Премьер-министр Армении прибыл с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Армении прибыл с рабочим визитом в Москву

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 16 мая прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате премьер-министра, Никол Пашинян в Москве, в Кремле, примет участие во встрече лидеров государств-членов ОДКБ.


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