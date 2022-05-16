Католикос Арам I примет в Египте участие в конференции Совета Церквей Среднего Востока

16 мая Его Святейшество Католикос Арам I по приглашению Патриарха Таватроса, духовного лидера Коптской Церкви и секретаря Совета Церквей Ближнего Востока (ЦБВ) выехал в Каир. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении на странице Его Святейшества в Facebook.

Его Святейшество примет участие в конференции Совета в качестве почетного гостя и выступит с речью.

Католикосат Великого Дома Киликийского примет участие в этой конференции, которая созывается каждые четыре года, в составе делегации из пяти человек. В составе делегации архиепископ Сепух Саркисян (предводитель Армянской епархии Тегерана), архиепископ Шаге Паносян (предводитель Армянской епархии Ливана), епископ Масис Зопуян (предводитель Армянской епархии Берио), Саргис Абраамян, доктор Жан Салманян (преподаватель Университета Св. Джозефа).

В конференции примут участие все церкви Ближнего Востока.

Его Святейшество со своей делегацией будет в Каире до 20 мая.