“Новая книга”: Аркменик Никогосян, Маро Вамвунаки, Баум Лаймен Фрэнк, Псевдо- Каллисфен, Аппиан

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Никогосян Аркменик: Чаренц. Три исследования

В сборник вошли три исследования, написанные в разные годы, посвященные изучению различных периодов и проблем творчества Егише Чаренца. Посвящается 125-летию со дня рождения Егише Чаренца. Редактор: Сурен Абрамян; Издательство: “Антарес”.

Переводная литература

Вамвунаки Маро: Призрак безмолвной любви

Книга современной греческой писательницы Маро Вамвунаки “Призрак безмолвной любви” - произведение психолого-философского направления. В обществе потребления эгоизм запер человека в собственной скорлупе и затруднил честное общение с внешним миром. Для того чтобы человек преодолел внутренние проблемы, он должен сначала отправиться в прошлое, познать себя. Ключом к счастью Вамвунаки считает открытие чистой любви к Богу и к людям, стремление к самопожертвованию.

Маро Вамвунаки - известная и любимая современная писательница Греции, живущая и работающая в Афинах. Вамвунаки ранее была известна как романист. Однако в последнее время он переключилась на психологию (по профессии она психолог), поставив в центр своей работы множество проблем, возникающих из-за человеческого эгоцентризма, чувства несчастья и одиночества. Перевод: Татевик Степанян; Издательство “Edit Print”.

Детская литература

Баум Лаймен Фрэнк: Озман из Оза

“Озман из Оз” - третья книга Фрэнка Лаймана Баума из серии “Волшебник Страны Оз”. Первая и вторая книги “Удивительный волшебник Страны Оз”, “Чудесная страна Оз” уже знакомы армянскому читателю. В этой книге читатель встретит не только персонажей двух предыдущих книг - Дороти, Страшилу, Железного дровосека, Трусливого Льва, но познакомится и с новыми персонажами. Перевод: Нане Габриелян; Издательство: “Дарак”.

Документальная литература

Псевдо-Каллисфен: История Александра Македонского; Аппиан, ассирийцы. Мирдатаканк

В книгу вошли два недавно обнаруженных, неизданных перевода известного историка-переводчика с древнегреческого Симона Кркашарьяна (1923–2011), очень разные по своему характеру, полумифическая “История Александра Македонского” Псевдо-Каллисфена и “История Рима” и “Мирдатаканк” Аппиана. В нем содержится важная информация, связанная с историей Армении. Кркашарьян не успел отредактировать свой перевод, написать предисловие и примечания. Эта работа была проделана, книгу подготовила к печати Гоар Мурадян. К сожалению, в “Мирдатаканк” отсутствуют главы 95-121. Перевод с древнегреческого: Симона Кркьяшаряна; Издательство: “Зангак”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.