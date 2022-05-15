Премьер-министр Армении примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 16 мая с рабочим визитом отбудет в Российскую Федерацию.

Как сообщили Арменпресс в аппарате премьер-министра Армении, Никол Пашинян примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Москве.