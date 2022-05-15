В ЕП пригрозили Турции изоляцией в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в НАТО

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом он заявил в воскресенье медиагруппе Funke.

"Любой, кто поставит под вопрос сплоченность в НАТО, будет изолирован внутри сообщества", - сказал Вебер. "Если обе страны сами хотят [вступить в НАТО], то Финляндия и Швеция являются ее частью, тут нет вопросов. Нет никакого основания замедлять это или блокировать", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, утверждал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 13 мая, что пока не считает позитивной возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, которые, по его словам, превратились в "гостевой дом" для террористических организаций", в частности членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).