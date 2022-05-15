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Татевик Карапетян назначена советником президента РА, Арамаис Аветисян – помощником

Татевик Карапетян назначена советником президента РА, Арамаис Аветисян – помощником

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Татевик Карапетян советником президента РА.

Ваагн Хачатурян также подписал приказ о назначении Арамаиса Аветисяна помощником президента РА.

Как передает Арменпресс, соответствующие документы размещены на официальном сайте президента Армении.


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