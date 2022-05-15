Министр ТУИ РА Саносян представил исполняющего обязанности главы общины Ванадзор  

Министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян представил членам Совета старейшин и аппарату администрации общины Ванадзор исполняющего обязанности главы общины Аркадия Пелешяна.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает страница администрации Ванадзора в Facebook.

Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна № 514-Ա от 13 мая 2022 года Аркадий Пелешян был назначен исполняющим обязанности главы общины Ванадзор.

Новоназначенного исполняющего обязанности главы общины членам Ванадзорского общественного совета и аппарату общинной администрации представил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян. На заседании также присутствовал губернатор Лорийской области Арам Хачатрян. В своем выступлении министр поблагодарил коллектив администрации за организацию работы в сложной ситуации, которая максимально удержала общину от развала. Гнел Саносян рассказал также о предстоящих делах․

«Используя правовые нормы, у нас уже есть временное должностное лицо, которое будет руководить городом до тех пор, пока фактические правовые процессы не будут урегулированы должным образом и в соответствии с законом. Я понимаю, что мы живем в очень трудный период, предстоит выполнить много задач, которые не были выполнены из-за упомянутых проблем, но с другой стороны я знаю, что быть членом Совета старейшин, а затем первым заместителя главы общины вполне убедительные доводы в том смысле, что человек хорошо знаком с проблемами города. Господин Пелешян, надеюсь, что при наличии законных возможностей вы быстро урегулируете вопросы в рамках своих полномочий. Уверен, что вы не пожалеете сил и энергии для решения стоящих перед городом задач», — сообщает мэрия Ванадзора.

Согласно источнику, Аркадий Пелешян поблагодарил премьер-министра РА – за оказанное доверие, заверив, что, хорошо зная проблемы общества, не пожалеет усилий для их эффективного решения в пределах своих полномочий.