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Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

Финляндия приняла официальное решение вступить в НАТО

Финляндия официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, օб этом говорится в заявлении правительства.

"Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом", — уточняется в сообщении.

Они пройдут в понедельник, а само голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее отметил глава МИД Пекка Хаависто, заявку в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отправят в среду.


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