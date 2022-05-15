В армянской семье исстари особое уважение к материнству и женщинам. Поздравление ЗПЧ  с Днем семьи

Защитник прав человека Армении Кристинне Григорян направила послание по случаю Дня семьи, отмечая, что армянские традиции особой заботы о семье, материнстве и детстве исходят из глубины веков. В армянской семье было особое уважение к материнству и женщинам.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате защитника прав человека РА.

В послании говорится: Дорогие соотечественники,

Поздравляю всех нас с Днем семьи.

15 мая объявлено Генеральной Ассамблеей ООН Международным днем семьи с целью повышения осведомленности общественности о проблемах семьи, а также обсуждения социальных, экономических и демографических процессов, оказывающих неравномерно большое влияние на семьи.

Решающее, важнейшее значение семьи и гарантии ее защиты закреплены в нашей Конституции. Семья является естественной ячейкой общества, основой сохранения и воспроизводства населения. В нашем национальном законодательстве принят принципиальный подход к сохранению семьи, материнства и детства - под особой защитой и защитой государства. Поэтому не случайно 15 мая считается нашим законодательством Днем семьи.

Армянские традиции особо заботливого отношения к семье, материнству и детству уходят в глубь веков. В армянской семье всегда было особое уважение к материнству и женщине. Во времена Святого Григора Просветителя слово «дом» ассоциировалось со словом «женщина». «Без жены дом – развалина, а опора дома — женщина … и дом - это женщина...» Иными словами, еще в армянском средневековье сама женщина отождествлялась с понятием дома.

Несмотря на ориентированную на семью, семейно-центристскую государственную политику, проблем в развитии семьи в нашей стране по-прежнему много, начиная от негативных демографических тенденций, статистики селективных абортов, неадекватных условий труда матерей, имеющих несовершеннолетних детей и др., вплоть до тревожной статистики домашнего насилия. Подавляющее большинство жертв домашнего насилия составляют женщины, и во многих случаях дети становятся свидетелями продолжающегося насилия. Насилие противоречит развитию и прогрессу.

Посему государственная политика должна быть направлена на диагностику реальных проблем и реализацию продуманных решений, максимально используя усилия всех членов общества. Семья, основанная на принципах взаимоуважения и любви, взаимопомощи и ответственности, является основой гармоничного общества, стабильного и развитого государства».