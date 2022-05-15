Председатель Государственной Думы РФ поздравил с 30-летием ОДКБ председателей парламентов стран-членов организации

Председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил спикеров парламентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана с 30-летием подписания Договора о коллективной безопасности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

Вячеслав Володин отметил: «ОДКБ доказала свою эффективность как гарант региональной стабильности, защиты независимости и суверенитета государств-членов. Организация сегодня выступает надежным заслоном от вызовов и угроз международного терроризма и экстремизма. ОДКБ вносит весомый вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией».

Вячеслав Володин подчеркнул, что укрепляется коллективный военный потенциал, «высокая оперативность и слаженность действий миротворцев ОДКБ по оказанию содействия Казахстану в стабилизации обстановки стали подтверждением зрелости Организации».

«В нынешних условиях возрастает роль Парламентской Ассамблеи, которая призвана способствовать выработке общих решений для укрепления созданной в рамках ОДКБ системы коллективной безопасности, в том числе путем гармонизации национальных законодательств»,- отметил Председатель Государственной Думы.