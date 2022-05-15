За землетрясением в 15 км к северо-востоку от села Бавра последовало 30 афтершоков

За землетрясением, имевшим место в 21։14 часов 14-го мая в 15 км к северо-востоку от села Бавра, последовало 30 афтершоков.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

"14 мая в 21:14 часов по местному времени (17:14 по Гринвичу) сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям РА было зарегистрировано землетрясение с координатами: магнитуда 4,5, 41,20 градусов северной широты и 43,96 градусов восточной долготы.

По состоянию на 08:00 часов 15 мая количество афтершоков составило 30, с максимальной магнитудой 1․7", — говорится в сообщении.