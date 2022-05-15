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Спасатели нашли пропавшего в Джермуке гражданина

Спасатели нашли пропавшего в Джермуке гражданина

В Вайоцдзорский областной отдел 14 мая в 21:00 часов поступило сообщение о том, что гражданин отправился в район города Джермук, называемый «Джралу», телефонная связь с ним прервана, необходима помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда  Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Согласно источнику, в 21:26 спасатели приступили к поискам.

Спасатели нашли гражданина Г. Х. (1956 г/р).


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