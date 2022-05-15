В Одзуне сгорел салон автомобиля

В Лорийский областной отдел кризисного управления 15 мая в 01:00 часов поступил звонок о том, что на первой улице села Одзун горит автомобиль.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что пожар вспыхнул в автомобиле VAZ-2106, припаркованном во дворе одного из домов 1-го тупика на 1-й улице.

Пожар был локализован в 01:00 часов, потушен – в 02։05.