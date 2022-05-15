В Одзуне сгорел салон автомобиля
11:27, 15 Май, 2022
В Лорийский областной отдел кризисного управления 15 мая в 01:00 часов поступил звонок о том, что на первой улице села Одзун горит автомобиль.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Выяснилось, что пожар вспыхнул в автомобиле VAZ-2106, припаркованном во дворе одного из домов 1-го тупика на 1-й улице.
Пожар был локализован в 01:00 часов, потушен – в 02։05.
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