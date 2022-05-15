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В Одзуне сгорел салон автомобиля

В Одзуне сгорел салон автомобиля

В Лорийский областной отдел кризисного управления 15 мая в 01:00 часов поступил звонок о том, что на первой улице села Одзун горит автомобиль.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  

Выяснилось, что пожар вспыхнул в автомобиле VAZ-2106, припаркованном во дворе одного из домов 1-го тупика на 1-й улице.

Пожар был локализован в 01:00 часов, потушен – в 02։05.

 


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