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Спасатели потушили пожар в одном из зданий Мецамора: эвакуированы 39 граждан

Спасатели потушили пожар в одном из зданий Мецамора: эвакуированы 39 граждан

15 мая в 07:00 часов  в Армавирский областной отдел Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал   о том, что в одной из квартир на первом этаже 12-го дома города Мецамор возник пожар.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Согласно источнику, локализовать пожар удалось в 08:29 часов, потушить - в 09:05. Сгорели балкон квартиры, гостиная и кухня с имуществом (около 50 квадратных метров). Спасатели эвакуировали из здания 39 горожан. Пострадавших нет.


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