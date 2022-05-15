Спасатели потушили пожар в одном из зданий Мецамора: эвакуированы 39 граждан

15 мая в 07:00 часов в Армавирский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в одной из квартир на первом этаже 12-го дома города Мецамор возник пожар.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Согласно источнику, локализовать пожар удалось в 08:29 часов, потушить - в 09:05. Сгорели балкон квартиры, гостиная и кухня с имуществом (около 50 квадратных метров). Спасатели эвакуировали из здания 39 горожан. Пострадавших нет.