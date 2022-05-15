Украина победила на песенном конкурсе Евровидение-2022. Армения заняла 20-е место

Украина стала победителем престижного песенного конкурса Eurovision Song Contest 2022, которую представлял Kalush Orchestra с песней Stefania. На втором месте - Великобритания, на третьем - Испания.

Финал конкурса прошел 14 мая в спортивно-концертном комплексе Pala Olimpico в Турине, Италия. Концерт транслировался в прямом эфире по Общественному телевидению. Комментировали конкурс Гарик Папоян и Грачуи Утмазян.

Как передает Арменпресс, в результате голосования профессионального жюри телевидения представительница Армении Роза Линн с песней Snap набрала 61 балл и заняла 20-е место.

От Армении во время соревнований итоги голосования озвучил Гарик Папоян. 12 очков Армения присудила Испании.

В финале помимо Армении выступили представители Швейцарии, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греция, Украины, Молдовы, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Азербайджана, Польши, Финляндии, Эстонии, Австралии, Швеции, Румынии, Сербии, Италия, Франции, Германии, Испании и Соединенного Королевства.

После победы в первом полуфинале Роза Линн сказала, что очень рада возможности достойно представлять Армению и выйти в финал. «Я много раз говорил, что Snap — это моя личная история, но это эмоциональное состояние может быть близко каждому. На самом деле, европейская аудитория поверила мне и моей истории. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Я сделаю все возможное, чтобы показать впечатляющее выступление в финале», — подчеркнул он.

Авторами песни «Snap» являются композиторы Роза Линн, Ларз Принчипато, Кортни Харел, Эли Кристанл, Тамар Мартиросян-Капрелян. В соавторстве текст написали Роза Линн, Ларз Принчипато, Кортни Харел, Эли Кристанл, Тамар Мартиросян-Капрелян, Джереми Дюсулет. Сценография – австриец Марвин Дитман и англичанин Дэн Шиптон, имеющие большой опыт постановки всемирно известных шоу и концертов.

Анжела Амбарцумян