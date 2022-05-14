Премьер-министр Пашинян ознакомился с работами по реставрации памятников “Лента бесконечности” и “Эхо”

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня ознакомился с работами по реставрации находящихся на автомагистрали Ереван-Севан памятников “Лента бесконечности” и “Эхо” и благоустройству прилегающих к ним территорий. Премьер-министра сопровождал министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян.

Как передает Арменпресс, на реставрацию памятников “Лента бесконечности” и “Эхо” правительство выделило 178 и 62,5 млн драмов соответственно.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность обеспечения надлежащей охраны памятников и прилегающих к ним территорий. Было подчеркнуто, что реставрация культурно-исторических памятников и впредь будет находиться в центре внимания правительства.