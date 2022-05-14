Одна из целей Кубка по командному бегу среди школьников - стимулировать волю к честной борьбе и командный дух: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемониях открытия и награждения победителей “Кубка премьер-министра Республики Армения” по командному шоссейному бегу среди школьников, который прошел на территории озера Парз Тавушской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии также приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, заместители министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян и Жанна Андреасян и другие официальные лица.

Занявшей первое место команде школы из Сюникской области награду вручил премьер-министр Никол Пашинян. Премьер-министр поприветствовал присутствующих и поздравил участников турнира с его успешным проведением:

“Уважаемые присутствующие,

Хочу начать с того, что я очень доволен тем, что мы сегодня вместе организовали это мероприятие. Мы приветствовали победителей, но давайте поприветствуем аплодисментами также других наших участников, прекрасные команды Арагацотна, Арарата, Армавира, Арцаха, Гегаркуника, Еревана, Котайка и Тавуша. Также хочу поприветствовать команды всех школ, участвовавших в отборочном туре. Тепло поприветствуем также членов нашей судейской коллегии, главная обязанность которых – обеспечить честность и точность соревнования.

В результате обсуждений мы сначала констатировали, что это очень хорошая и важная инициатива. В Армении проходит серия соревнований под названием “Кубок премьер-министра”, и эта серия, как видите, расширяется. Какова наша цель? Наша цель – стимулировать развитие физической культуры и спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, поощрять волю к честной конкуренции, волю к победе во всех сферах и, наконец, объединять людей. Во всех наших соревнованиях принимают участие сотни, тысячи человек. Надеюсь, и министерство обещает это, что количество участников будет увеличиваться с каждым годом.

Школьный турнир по шоссейному бегу имеет особое значение. Мы подумали, что обязательно нужно провести соревнование для школьников. И, честно говоря, каждый день мы слышим известную формулировку и формулу о том, что командная логика не очень развита в нашей стране, люди добиваются успеха более индивидуально, а командная логика, логика сотрудничества, логика взаимодействия не очень развита. В этом, кстати, есть правда: мы видим это в самых разных областях - от сельского хозяйства до других областей. И мы подумали, что вдобавок к вышеупомянутому мы должны реализовать еще школьный турнир по такому виду спорта, который развивает командный дух. Когда мы думали о командном виде спорта, в первую очередь приходили на ум мысли о футболе, баскетболе, волейболе. Затем мы поняли, что в стране есть школы, в которых есть необходимая для этого инфраструктура - стадион, залы, а в других школах этого нет. А мы хотели провести такой конкурс, который был бы доступен для всех школ и школьников страны.

Бег обычно считается индивидуальным видом спорта. Мы пытались найти командный вариант. Как вы заметили, в случае с “Кубком премьер-министра” индивидуальные показатели учитываются только в логике общекомандного показателя, и побеждает команда с наилучшими показателями всех участников. Т.е. вся команда должна быть лучше всех. Правила предусматривали, что если хотя бы один член команды не доберется до финиша, то вся команда выбывает из гонки. Мы увидели эту командную логику.

Помню девушку из Армавира, которая в слезах дошла до финиша. Я потом спросил ее, почему она плачет, и она сказало, что у нее были боли в боку, но ради своей команды она посчитала необходимым добежать до финиша. Это и есть самое яркое проявление командной логики, и хочу, чтобы мы поаплодировали этой девушке.

Здесь мы также приняли некоторые решения. Мы решили, что этот турнир будет проходить каждый год в одном и том же месте, то есть на участке от трассы до озера Парз. Каждый год специалисты будут устанавливать, как будут определяться маршруты. В следующие годы мы постараемся сделать судейство всех наших соревнований электронным, чтобы нашим судьям было легче работать.

Следующий вопрос, который мы решили во время обсуждения с участниками турнира, заключается в следующем: в следующем году за день до соревнований мы организуем лагерь. То есть команды приедут на место проведения турнира за день до соревнований. Судьи, участники и другие проведут здесь день, ознакомятся с дорогой, возможно, потренируются.

Вечером организуем лагерь, команды познакомятся друг с другом, пообщаются. То есть они будут ночевать на этой территории. Посмотрим, будет или палаточный лагерь, или другие какие-нибудь условия. На следующий день состоятся соревнования, уже по той же логике.

Мы также поинтересовались у участников, у детей, что они думают о дистанции, и некоторые сказали, что дистанция была большой, а другие - короткой. Мы решили изучить международный стандарт, выяснить самую длинную дистанцию для детей школьного возраста, обратите внимание - не на самую короткую, а на самую длинную дистанцию, и в следующем году мы проведем соревнование именно на эту дистанцию.

Хочу еще раз подчеркнуть, что этот турнир посвящен командной логике, потому что побеждает команда, и все команды сегодня победители, потому что они выдержали это испытание и с честью вышли из него. Хочу напомнить, что все присутствующие здесь являются победителями, потому что каждая из команд в своем регионе, а сборная Арцаха - в Арцахе, выиграли отборочные турниры и пришли сюда победителями.

Это значит, что это люди, граждане, проникнутые командным духом, проникнутые волей к победе. И воспитывая в этом духе наших школьников, студентов, граждан, мы даем себе, всем нам энергию, надежду, мы все проявляем свою волю, решимость, что Армения будет поистине свободной и счастливой страной, Арцах будет свободным и счастливым. И вот здесь находятся наши поколения, наши дети, наши братья и сестры, которые будут создавать эту свободу и счастье сегодня и наслаждаться ими завтра.

Благодарю всех. Поздравляю всех нас с сегодняшним настоящим праздником”.

В мероприятии приняли участие лучшие команды школ республики, которые были признаны победителями областных туров. В турнире приняли участие 12 команд по 7 человек в каждой (5 юношей, 2 девушки), которые преодолели дистанцию 4000 метров. В отборочных турах приняли участие 1730 учащихся из около 250 школ областей Армении, города Еревана и Республики Арцах.

Призовой фонд турнира составил 14 млн 715 тыс драмов. Денежные и другие призы получили как школы-победители, так и члены команд и их учителя. В частности, школа, занявшая первое место, получила 4 млн драмов, второе место - 2 млн 500 тыс драмов, третье место - 1 млн 500 тыс драмов.

Учитель физкультуры команды, занявшей первое место, получил 700 тыс драмов, а каждый из 7 учеников, вошедших в команду, - 150 тысяч драмов. За второе место учитель получил 500 тыс драмов, ученики - по 100 тысяч драмов, а за третье место учитель получил 300 тыс драмов, ученики - по 75 тыс драмов.