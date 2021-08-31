Анонс мероприятий на 15 мая
17:56, Май 14, 2022
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- 17:39 Президентом Шахматной федерации Армении переизбран Серж Саргсян
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- 17:07 Спасатели вытащили тело Ольги Санниковой из реки Каркар
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