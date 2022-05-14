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Президентом Шахматной федерации Армении переизбран Серж Саргсян

Президентом Шахматной федерации Армении переизбран Серж Саргсян

Президентом Шахматной федерации Армении переизбран Серж Саргсян.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила генеральный секретарь Федерации Мария Геворгян.

Первым вице-президентом  шахматной федерации переизбран Смбат Лпутян, вице-президентом - Левон Йолян. Грачик Тавадян избран исполнительным директором, Мария Геворгян - генеральным секретарем.

Серж Саргсян занимает пост президента Шахматной федерации Армении с 2004 года.

 

 

 


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