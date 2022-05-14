Армения желает придать стратегический характер отношениям с Грузией. Эксперт

Армянские и грузинские эксперты в целом высоко оценивают межгосударственные отношения Армения-Грузия и особенно — политический диалог между двумя соседними странами в новый независимый период, накануне 30-летия установления дипломатических отношений.

Как передает Арменпресс, старший эксперт аналитическо-исследовательского центра "Орбели" Джонни Меликян подчеркнул необходимость углубления армяно-грузинских отношений и повышения их на стратегический уровень.

«Мы должны приложить еще больше усилий для развития отношений между двумя нашими странами, Арменией и Грузией. Две христианские нации должны стоять плечом к плечу и поддерживать друг друга в этом большом и сложном регионе. Я имею в виду не только Южный Кавказ, но и шире - регион в целом», — сказал Джонни Меликян.

Грузинский эксперт констатировал, что на этом новом витке межгосударственных отношений политический диалог между Арменией и Грузией всегда был активным и динамичным, а в последние полтора месяца наблюдается беспрецедентная активность армяно-грузинских взаимных визитов. В частности, в Армению прибыла делегация во главе с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури, Грузию посетил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, с официальным визитом в Армении побывал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили, в Тбилиси состоялась очередная встреча министров юстиции Армении и Грузии.

«Все это показывает, что, с одной стороны, мы дружим, а с другой — изучаем опыт друг друга, в частности, проводимые в Грузии реформы. Политический диалог между Ереваном и Тбилиси находится на высоком уровне, отношения носят добрососедский характер, как прописано в концептуальных документах. Но очень важно подчеркнуть, что в последние годы руководство Армении заявляло, что армяно-грузинские отношения имеют стратегическое значение. Тем самым Ереван намекает партнерам Тбилиси, что Армения хочет придать этим отношениям стратегический характер. Конечно, мы реалисты и понимаем, что любые стратегические отношения должны основываться на стратегических проектах», — добавил старший эксперт Центра Орбели.

Василий Папава — политолог, прибывший в Армению из Грузии, в своем выступлении сказал, что хотя скоро будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений между Арменией и Грузией, на самом деле взаимоотношения армянского и грузинского народов имеют историю 30-го века, то есть около трех тысяч лет, а это это очень серьезная основа для развития межгосударственных отношений во всех сферах. Грузинский эксперт особенно положительно оценивает тенденции политического диалога на высоком уровне и активизации сотрудничества в торгово-экономической и транспортной сферах.

«Взаимные визиты высокопоставленных лиц — это наглядный показатель доверия между руководителями двух стран, установления более тесных отношений в различных сферах и готовности к реализации новых проектов», — прокомментировал Василий Папава.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Грузией были установлены 17 июля 1992 года.

Арам Саргсян