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МО опровергает слухи об избиении Суреном Папикяном и его телохранителями сотрудника военной полиции

МО опровергает слухи об избиении Суреном Папикяном и его телохранителями сотрудника военной полиции

Информация о том, что Сурен Папикян и его телохранители избили сотрудника военной полиции, не имеет ничего общего с реальностью.

Как сообщает Арменпресс,  сообщениеоб этом распространило Министерство обороны РА.

"Распространенная сайтом 168.ам информация о том, что "Сурен Папикян и его телохранители избили сотрудника военной полиции", является абсурдом, который не имеет ничего общего с реальностью.

Министерство обороны требует незамедлительно опровергнуть данный материал, в противном случае опровержение данной публикации будет преследоваться в судебном порядке», - говорится в сообщении министерства.


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