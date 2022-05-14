Грузия заявила, что не признает референдум в Южной Осетии о вступлении в состав РФ

Грузия не приемлет разговоры о проведении референдума в Южной Осетии по поводу вхождения в состав России.

Как передает Арменпресс, об этом заявил журналистам глава правящей партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

«У нас есть наша четкая политика. Конечно, мы не будем признавать ни де-факто власти, ни де-факто выборы, ни де-факто референдум. Мы продолжим следовать этой линии", - как передает ТАСС, сказал Кобахидзе.

Глава самопровозглашенной Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее сообщил о намерении провести референдум с целью вступления в состав России.