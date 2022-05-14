Глава МИД Британии заявила, что они не стремятся сменить власти России
14:38, 14 Май, 2022
Правительство Великобритании не стремится сменить российские власти посредством санкций.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия - это следствие решения Путина начать необоснованное вторжение. Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией", - заявила Лиз Трасс в опубликованной статье в газете Daily Express.
Трасс также подчеркнула, что Лондон вместе с союзниками приступит к восстановлению Украины после завершения военных действий.
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