В Армении температура воздуха повысится на 4-6 градусов

Днем 14 мая, ночью 15 мая и 17-19 мая на территории республики ожидается погода без осадков, днем 15 мая, 17-19мая - в отдельных районах, 16 мая - в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-20 м/ с.

С 14-15 мая температура воздуха постепенно повысится на 4-6 градусов.

Днем 14-го мая, 17-го и 19-го мая в Ереване ожидается погода без осадков. В вечерние часы 15-гомая, 16-го и 18-го мая в вечерние часы ожидается дождь с грозой, во время грозы-усиление ветра до 15-18 м / с.