Швеция попытается убедить Турцию изменить свою позицию в вопросе вступления в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Берлине встретится вместе со своим финским коллегой, Пеккой Хаависто с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы убедить его изменить позицию его страны в отношении приема Швеции и Финляндии в состав альянса.

Как передает Арменпресс, об этом она заявила в субботу в интервью Шведскому радио.

Она подчеркнула, что значительная часть членов НАТО выразила свою поддержку членству Швеции и Финляндии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в состав НАТО Стокгольма и Хельсинки, так как "скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций", имея в виду членов курдской Рабочей партии. Партия в Турции объявлена террористической и ее деятельность запрещена.