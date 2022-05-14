SpaceX вывела на орбиту следующую партию спутников Starlink

Американская компания SpaceX 13 мая запустила очередную партию микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Как передает Арменпресс, SpaceX показала ход запуска в прямом эфире.

На этот раз на околоземную орбиту вывели 53 микроспутника.

Цель сети Starlink-обеспечить жителей страны высокоскоростным доступом в интернет. На первом этапе создания сети планируется запустить около 11 тысяч спутников, что обойдется компании в 10 млрд долларов США.

С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников.