В Армавирской области обнаружена мина

В Армавирской области обнаружена минометная мина.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, отметив, что 14 мая в 09: 00.25-го в областной центр кризисного управления Армавира поступил звонок о том, что в селе Аршалуйс обнаружена граната.

На место выехали оперативная и инженерно-саперные группы Коллективного центра сил гражданской обороны Управления оперативной и гражданской обороны областного спасательного управления Спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Выяснилось, что обнаруженное - это мина от миномета 82-мм, подвергшаяся коррозии.

Инженерно-саперная группа переместила мину на безопасную территорию для дальнейшего обезвреживания.