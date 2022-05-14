Турция требует от Швеции и Финляндии пересмотреть позицию по отношению к РПК

Швеция и Финляндия должны пересмотреть свои отношения с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Турция считает террористической организацией.

Как передает Арменпресс, об этом заявил в субботу заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Эфкан Аля.

"Позиция Турции в отношении членства Швеции и Финляндии в НАТО очень ясна и понятна. Эти страны должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец. У Турции также есть проблема терроризма, с которой мы сталкиваемся в течение многих лет. И есть мнение, что эта проблема не воспринимается этими странами на достаточном уровне, этому не придается должное значение", - цитирует его агентство Anadolu.

Турецкий политик рассказал, что шведский министр недавно посетил мероприятие, которое было организовано РПК. "Мы ожидаем, что они отнесутся к нашим проблемам безопасности так же серьезно, как мы относимся к проблемам безопасности этих стран", - добавил Аля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в состав НАТО Стокгольма и Хельсинки, так как "скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций".