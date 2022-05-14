Никол Пашинян и Алексей Кудрин обменялись мнениями по вопросам повестки армяно- российских отношений

Премьер-министр Пашинян принял председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина

Как сообщили Арменпресс в павительстве, п ремьер-министр Никол Пашинян принял председателя Счетной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина.

Премьер-министр отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления армяно-российских дипломатических отношений, которое знаменуется активными двусторонними взаимными визитами на высоком уровне. По словам Никола Пашиняна, они способствуют тесному сотрудничеству между правительствами и другими органами, укреплению связей и обмену опытом.

Премьер-министр добавил, что цель правительства - сделать деятельность системы государственного управления более эффективной, и в этом контексте подчеркнул важность опыта РФ, а также сотрудничества между Аудиторской палатой Республики Армения и Счетной палатой Российской Федерации.

Алексей Кудрин отметил, что с армянскими коллегами провел плодотворные обсуждения, которые важны в плане применения новых подходов в деятельности. Председатель Счетной палаты РФ также подчеркнул важность расширения сотрудничества и коснулся деятельности и результатов возглавляемой им структуры.

Собеседники также обменялись мнениями по другим вопросам повестки армяно-российских отношений.

Председателя Счетной палаты Российской Федерации Алексея Кудрина принял также вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. В ходе встречи было продолжено обсуждение вопросов развития сотрудничества.