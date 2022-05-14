Европейские индексы - 13-05-22

МОСКВА, 14 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.10% и составил 14027.93 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.52% и составил 6362.68 пункта, британский FTSE вырос на 2.55% и составил 7418.15 пункта, а российский RTSI снизился на 0.69% и составил 1132.23 пункта.